Luísa Neto é indicada pelo PS para a Provedoria de Justiça
Luísa Neto é indicada pelo PS para a Provedoria de JustiçaReprodução
Política

PS propõe Luísa Neto para Provedora de Justiça

Luísa Neto, atual presidente do Instituto Nacional de Administração, é o nome que o PS vai indicar para o cargo de provedora de Justiça. O DN sabe que os contactos com a jurista já foram feitos e que Luísa Neto aceitou o convite.
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Luísa Neto é o nome que o PS vai indicar para o cargo de provedora de Justiça. O DN sabe que os contactos com a jurista já foram feitos e que Luísa Neto aceitou o convite.

A escolha é vista como consensual no grupo parlamentar do PS e foram vários os nomes socialistas que defenderam esta opção junto de José Luís Carneiro.

Considerada por várias fontes como “uma pessoa com um currículo exemplar” e " talhada para o cargo", Luísa Neto preside atualmente ao Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração, INA, I.P.

Jurista e académica, Maria Luísa Alves da Silva Neto Teixeira Botelho nasceu em Lisboa, em 1971. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Ciências Jurídico-Políticas, e doutorada em Direito pela Universidade do Porto.

É professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Docente da FDUP desde 1995, tem lecionado nas áreas do Direito Público, Ciência Política, Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Direito Administrativo.

Além da carreira académica, integra estruturas internacionais ligadas à Administração Pública e ao Direito Público. É autora de várias publicações nas áreas do Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Bioética.

(em atualização)

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