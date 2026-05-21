PS propõe Luísa Neto para Provedora de Justiça

Luísa Neto é o nome que o PS vai indicar para o cargo de provedora de Justiça. O DN sabe que os contactos com a jurista já foram feitos e que Luísa Neto aceitou o convite.A escolha é vista como consensual no grupo parlamentar do PS e foram vários os nomes socialistas que defenderam esta opção junto de José Luís Carneiro.Considerada por várias fontes como “uma pessoa com um currículo exemplar” e " talhada para o cargo", Luísa Neto preside atualmente ao Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração, INA, I.P.Jurista e académica, Maria Luísa Alves da Silva Neto Teixeira Botelho nasceu em Lisboa, em 1971. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Ciências Jurídico-Políticas, e doutorada em Direito pela Universidade do Porto.É professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Docente da FDUP desde 1995, tem lecionado nas áreas do Direito Público, Ciência Política, Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Direito Administrativo.Além da carreira académica, integra estruturas internacionais ligadas à Administração Pública e ao Direito Público. É autora de várias publicações nas áreas do Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Bioética.(em atualização)