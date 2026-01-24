Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes
PS pede audição de ministro da Agricultura por “pressão ilegítima” sobre entidades ambientais

Grupo parlamentar socialista afirma que, só esta semana, dois ministros exigiram publicamente que as autoridades ambientais “não cumpram a lei”
O PS acusou este sábado, 24 de janeiro, o Governo de exercer uma “pressão ilegítima” sobre as entidades responsáveis pelas avaliações de impacte ambiental, como o ICNF e APA, e pediu a audição urgente no parlamento do ministro da Agricultura e Pescas.

Num comunicado, o grupo parlamentar socialista afirma que, só esta semana, dois ministros exigiram publicamente que as autoridades ambientais “não cumpram a lei”, referindo-se a declarações do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e do ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes.

Sobre o ministro da Economia, o PS recorda que o governante, “em audição na Assembleia da República, acusou o ministério do Ambiente de ser uma força de bloqueio e o principal responsável pela falta de execução dos fundos comunitários”.

Já quanto ao ministro da Agricultura, os socialistas referem um vídeo enviado aos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no qual José Manuel Fernandes apelou à proatividade e defendeu que, quando a legislação impede a concretização de projetos, deve-se questionar se a lei faz sentido, lembrando que esta pode ser alterada.

Após uma notícia do Público sobre esse vídeo, o ministro pediu nas redes sociais a demissão dos dirigentes responsáveis pela divulgação do seu conteúdo, acusando-os de serem “mentirosos, covardes e radicais”.

Para o PS, o ministro quis que o ICNF “aprovasse o que a lei não concede” e transmitiu que, nas situações limites, o executivo “mudará a lei para aprovar projetos concretos que não cumpram os atuais parâmetros legais, nacionais e internacionais de defesa da biodiversidade de conservação da natureza”.

Os socialistas consideram que estas posições revelam uma “visão negacionista muito perigosa” do Governo “sobre a necessidade de preservação da natureza e dos acordos internacionais assumidos pelo país”, acusando ainda o executivo de um “ataque sem precedentes à independência da administração pública e à defesa do Ambiente que é totalmente inaceitável”.

O PS enfatiza ainda que pode estar em causa uma “divisão no Governo”, apontando uma “contradição clara” entre as posições dos ministros da Economia e da Agricultura.

