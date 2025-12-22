PS denuncia "mais de 100 mentiras e imprecisões" do Chega em carta enviada a André Ventura

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, enviou esta segunda-feira, 22 de dezembro, a André Ventura, presidente do Chega, uma carta a que a agência Lusa teve acesso com "mais de 100 mentiras, imprecisões e manipulações verificadas" divulgadas pelo próprio líder ou pelos deputados daquele partido."Venho, por este meio, fazer chegar ao seu conhecimento os dossiês apresentados no plenário durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado 2026, com o resultado do fact check às suas afirmações proferidas publicamente, desde 2020 até agora", diz a carta citada pela agência Lusa.Brilhante Dias diz que a "análise não exaustiva" a essas declarações permitem dizer que "esta forma de fazer política não é aceitável" por se apoiar "na mentira e na desinformação para divulgar ideias e propostas muitas vezes extremistas, xenófobas e que incitam ao ódio".Nesse sentido, o líder parlamentar do PS assumiu o compromisso de continuar "a apresentar as propostas que considera serem as melhores para a vida dos portugueses" ao mesmo tempo que o partido pretende promover "valores como a liberdade, a igualdade e o progresso"."É preciso parar a mentira a bem da melhoria das condições de vida dos portugueses e da saúde da democracia", disse..De mercado laboral sem regras à defesa do “trabalho digno”: a grande reviravolta do Chega.Funcionários parlamentares denunciam “descontrolo” de atitudes do Chega e pedem proteção