PS absteve-se nos projetos de resolução sobre o salário mínimo de PCP, BE, PAN e Livre, todos com votos favoráveis do Chega.
Política

PS coloca-se ao lado do PSD no salário mínimo e evita acertos de contas

Está confirmado o aumento de 50 euros que o Governo discutiu na concertação social, mas no Parlamento foram as abstenções socialistas a travar propostas mais ambiciosas pela curta folga orçamental.
Frederico Bártolo
