José Luís Carneiro e Luís Montenegro conversaram ontem sobre alterações à lei laboral.
José Luís Carneiro e Luís Montenegro conversaram ontem sobre alterações à lei laboral.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

PS cola rejeição do Pacote Laboral a “traves mestras”, que o Governo mantém

Montenegro ouviu Carneiro no dia em que o Governo apresentou uma versão próxima da inicial do anteprojeto Trabalho XXI.
Vítor Moita Cordeiro
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