Projeções dão António José Seguro na segunda volta e Ventura quase certo também

As primeiras projeções televisivas desta noite eleitoral de domingo apontam para um cenário que começa a ganhar forma à medida que os dados se acumulam: António José Seguro tem praticamente assegurado um lugar na segunda volta das eleições presidenciais, com André Ventura também quase certo como o adversário a enfrentar. Segundo as projeções divulgadas pelas principais estações de televisão, António José Seguro surge destacado na liderança, com valores a oscilar entre os 30% e os 35% dos votos. André Ventura aparece consistentemente em segundo lugar, com percentagens entre os 19% e os 25%, o que o coloca, para já, como favorito a assegurar a passagem à segunda volta.No entanto, duas das projeções mantinham João Cotrim de Figueiredo “no jogo”. O candidato liberal ocupa a terceira posição em todas as projeções conhecidas, mas em algumas delas surge dentro da margem de empate técnico com Ventura. Com resultados projetados entre os 16% e os 21%, Cotrim de Figueiredo ainda podia conservar, às 20 horas de domingo, esperanças de poder baralhar as contas e protagonizar uma reviravolta ao longo da noite.As projeções apontam também para uma noite marcada por derrotas expressivas de dois candidatos que, no início desta maratona presidencial, eram vistos como fortes favoritos. O almirante Gouveia e Melo surge agora bastante abaixo das expectativas, com resultados projetados entre os 9% e os 15%. Ainda mais penalizado parece estar Marques Mendes, candidato apoiado pelos partidos do Governo, que não deverá ir além de valores entre os 8% e os 12%.À esquerda do espectro político, as projeções revelam resultados residuais para os candidatos à esquerda de António José Seguro - o comunista António Filipe, a bloquista Catarina Martins e Jorge Pinto, do Livre. Em alguns cenários, o músico Manuel João Vieira surge mesmo à frente de um ou de outro, sinalizando uma clara tendência de voto útil em Seguro por parte do eleitorado de esquerda. Projeções divulgadas pelas televisõesRTP / Universidade CatólicaAntónio José Seguro: 30–35%André Ventura: 20–24%João Cotrim de Figueiredo: 17–21%Gouveia e Melo: 11–14%Marques Mendes: 8–11%António Filipe: 1–3%Catarina Martins: 1–3%Manuel João Vieira: 1–2%Jorge Pinto: 0–1% -Now / IntercampusAntónio José Seguro: 29,6–33,6%André Ventura: 21–25%João Cotrim de Figueiredo: 13,9–17,9%Gouveia e Melo: 10,9–14,9%Marques Mendes: 8,3–12,3%Catarina Martins: 0,8–3,8%António Filipe: 0,6–2,6%Manuel João Vieira: 0,4–2,4%Jorge Pinto: 0,0–1,7% -CNN Portugal / TVIAntónio José Seguro: 30,8–35,2%André Ventura: 19,9–24,1%João Cotrim de Figueiredo: 16,3–20,1%Gouveia e Melo: 9,2–12,4%Marques Mendes: 9,1–12,3%Catarina Martins: 0,9–2,7%Manuel João Vieira: 0,7–2,3%António Filipe: 0,4–2,0%