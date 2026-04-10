Montenegro espera que “nos próximos dias” se possam "afinar posições" sobre lei laboral

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira, 10 de abril, que o Governo continuará “à procura de um acordo” na concertação social na revisão da legislação laboral, com o objetivo de tornar a economia portuguesa mais atrativa e competitiva.“Continuaremos, no âmbito da concertação social, à procura de um acordo que possa dar às relações laborais também o espírito de incremento de produtividade e competitividade, que transformem a nossa economia numa economia ainda mais atrativa para o investimento, que deem segurança aos investidores, que deem confiança aos investidores”, afirmou Luís Montenegro numa conferência que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos, “Encontro Fora da Caixa”, e na qual marcou também presença o ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.Posteriormente, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro disse esperar que “nos próximos dias” se possam “afinar posições” e tomadas decisões em sede de concertação social quanto ao pacote laboral, e assegurou que o Governo saberá interpretar as preocupações do Presidente da República.“Não vale a pena termos uma expectativa de prolongamento grande deste processo. O que nós podemos esperar, e é aquilo que eu espero também, é que nos próximos dias se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões”, afirmou Luís Montenegro.“Nós estamos num processo negocial com os parceiros sociais, vamos terminar, em breve, depois o Governo tomará uma decisão final sobre a proposta a enviar ao parlamento, e depois o parlamento decidirá, e o Presidente da República terá a sua intervenção no procedimento legislativo mais à frente”, disse.O secretariado nacional da UGT rejeitou na quinta-feira a atual proposta de revisão de alteração à legislação laboral apresentada pelo Governo e apelou à continuação das negociações.O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou depois disso que o Governo mantém “a porta aberta para completar a negociação” sobre a proposta de revisão da lei laboral.O Presidente da República, que em campanha disse não promulgar uma proposta sem aval da UGT, por seu lado, pediu que “o diálogo nunca se esgote”.“Nós não desconhecemos aquilo que são as posições que o Presidente da República já manifestou sobre isso e, naturalmente, saberemos interpretá-las e levá-las em consideração”, disse esta sexta-feira Luís Montenegro..Reforma laboral. UGT dinamita acordo, mas Governo mantém a porta aberta