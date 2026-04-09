Luís Montenegro presidiu à primeira reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, na sede do Conselho Económico e Social
Luís Montenegro presidiu à primeira reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, na sede do Conselho Económico e SocialPaulo Spranger / Global Imagens
Economia

Reforma laboral. UGT dinamita acordo, mas Governo mantém a porta aberta

Com a rejeição da proposta, o mais certo é que uma versão intermédia siga para o Parlamento, mesmo que parceiros se digam disponíveis para o diálogo, depois de Seguro ter ressuscitado as negociações.
Carla Aguiar
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