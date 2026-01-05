Presidenciais: Catarina Martins diz que Mendes, Seguro, Ventura e Cotrim são “herdeiros de Passos Coelho”

A candidata presidencial Catarina Martins considerou esta segunda-feira, 5 de janeiro, que Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura e Cotrim Figueiredo são “herdeiros de Passos Coelho” e, recordando o período de intervenção da troika, sublinhou que quem quiser “puxar pelos salários” sabe em quem deverá votar.“Quando penso nos orçamentos de Passos Coelho e no seu Governo, lembro-me do país a empobrecer, das pensões cortadas contra a Constituição. Quem tiver saudades dos alunos com fome nas escolas, talvez goste muito desta herança de Passos Coelho”, afirmou a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.Em declarações à margem de uma visita à Feira de Espinho (distrito de Aveiro), Catarina Martins deixou críticas a outros candidatos, a propósito de declarações de João Cotrim Figueiredo que, no domingo, afirmou que a coragem de Pedro Passos Coelho está na sua candidatura.“André Ventura faz o mesmo, Marques Mendes dirá também. António José Seguro começou a campanha a dizer que voltaria a deixar passar os orçamentos de Passos Coelho”, considerou Catarina Martins, classificando os quatro adversários “herdeiros de Passos Coelho”.Distanciando-se desse legado, a candidata a Belém sublinhou que, por outro lado, “quem quiser puxar pelos salários, pelas pensões e respeitar a Constituição, sabe que tem em quem votar”, referindo-se à sua própria candidatura.Referindo-se, especificamente, a António José Seguro, Catarina Martins rejeitou os apelos feitos no domingo pelo candidato apoiado pelo PS ao voto da esquerda para evitar uma segunda volta reduzida "a uma escolha limitada e empobrecida".“Quem começou por colar-se à direita, para depois – só quando percebeu que, se calhar, dava jeito – tentar dizer alguma coisa de esquerda… Se for eleito, provavelmente vai estar tão bem com o Montenegro, como esteve com Passos Coelho e isso não serve o país”, criticou.Quanto a Luís Marques Mendes, Catarina Martins considerou que o candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP “é o candidato do Governo”.No final de uma visita rápida à Feira de Espinho, que diz conhecer bem e onde foi reconhecida e acarinhada por comerciantes e fregueses, Catarina Martins não se cruzou, por pouco, com Marques Mendes.Questionada sobre o que lhe diria se esse encontro se concretizasse, respondeu apenas: “Diria bom dia, que é o que eu desejo a todos”. .Presidenciais: Catarina Martins diz que não integra “portas giratórias” entre poder político e económico .Presidenciais. Revisão constitucional aproxima Ventura e Cotrim, para Mendes não é prioridade. Esquerda contra