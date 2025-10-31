Presidenciais: 67% dos militantes do Livre aprovam apoio a Jorge Pinto

Mais de dois terços dos militantes do Livre aprovaram o apoio à candidatura presidencial do deputado Jorge Pinto, enquanto 17,6% preferiam António José Seguro, de acordo com os resultados de uma consulta interna, não vinculativa, feita pelo partido.De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira (31) pelo Livre, à pergunta “deve o Livre apoiar a candidatura do membro Jorge Pinto” a Presidente da República, 67,3% (819 votos) dos membros responderam afirmativamente.O partido questionava também que candidatura de outra área política o Livre deveria apoiar, sendo o antigo líder do PS António José Seguro o nome mais votado.Seguro reuniu a preferência de 17,63% dos votantes, seguido de António Filipe (8,47%) e Catarina Martins (4,90%).O Livre, na nota que acompanha os resultados, considera que "os resultados foram claros, demonstrado maioria de apoio ao candidato Jorge Pinto, com 2/3 dos votos".Na mesma nota, esclarece que a decisão final sobre o apoio do partido nas presidenciais será tomada pela Assembleia do Partido, que reúne esta noite, às 21:00, para deliberar com base nos resultados desta consulta..Presidenciais 2026. Ana Gomes ao DN: "Mesmo sendo de esquerda, estou com Seguro”.Livre apoia Jorge Pinto: candidato presidencial avança para representar a "esquerda ecologista e progressista"