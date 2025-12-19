Presidenciais 2026: Marques Mendes muito presente no arranque do debate entre Ventura e Cotrim de Figueiredo

No terceiro round do tema inicial do debate, Clara de Sousa começa por dizer que Marques Mendes dissolveu a empresa familiar e desvinculou-se da Abreu Advogados. E pergunta aos dois candidatos presidenciais que estão consigo no estúdio se estão dispostos a suspender os seus mandatos enquanto deputados."Estaria, se essa figura existisse", responde Cotrim de Figueiredo, esclarecendo que não existe a figura de suspensão de mandato no Parlamento Europeu. Mas garante que, caso fosse possível, "fá-lo-ia, de certeza", por uma "questão de disponibilidade e de compromisso", pois quer ser Presidente da República.Por seu lado, André Ventura revela que já pediu a suspensão de mandato, esperando a tramitação na Comissão Parlamentar de Transparência, "face às regras que existem". Assim sendo, durante a campanha eleitoral não será candidato à Presidência da República e deputado em simultâneo. "Como sinto que vou à segunda volta das eleições, ainda vai ser um período longo", remata.