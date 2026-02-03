André Ventura e António José Seguro disputam a segunda volta das Presidenciais 2026.
Política

Presidenciais 2026. Seguro vem reforçar peso da esquerda, Ventura seria caso inédito

Há maioria de direita nos governos, mas um terço dos chefes de Estado da União Europeia são socialistas. E candidatos dos Patriotas nunca foram eleitos diretamente.
Leonardo Ralha
