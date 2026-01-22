António José Seguro e André Ventura irão protagonizar a segunda volta que não se repetiu desde 1986, quando Mário Soares derrotou Freitas do Amaral.
António José Seguro e André Ventura irão protagonizar a segunda volta que não se repetiu desde 1986, quando Mário Soares derrotou Freitas do Amaral.Foto: Foto: Paulo Spranger/Leonardo Negrão Composição: Fernando Almeida
Política

Presidenciais 2026: Seguro e Ventura frente a frente nas TV na próxima terça-feira

Confronto único terá transmissão simultânea na RTP, SIC e TVI/CNN terá a duração de uma hora e quinze minutos.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

António José Seguro e André Ventura vão defrontar-se num debate televisivo único na próxima terça-feira, dia 27 de janeiro. O encontro, que será transmitido pela RTP, SIC e TVI/CNN terá a duração total de uma hora e quinze minutos, constituindo um dos momentos que poderão ser mais importantes para a segunda volta das eleições presidenciais de 2026.

Este embate será a única oportunidade para os eleitores assistirem a um confronto direto entre ambos os candidatos antes da ida às urnas. O modelo do debate foi acordado pelas equipas de campanha e focar-se-á nas competências do Chefe de Estado e na visão de cada candidato para a estabilidade institucional do país.

O tempo alargado de discussão permitirá uma análise mais detalhada das propostas de Seguro, que tem privilegiado a estabilidade constitucional, e de Ventura, que foca o seu discurso na rutura com o sistema actual.

André Ventura
António José Seguro
debate
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt