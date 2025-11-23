Debates presidenciais: Gouveia e Melo critica escutas a Costa. Catarina vê "democracia sem resposta ao ódio"

Gouveia e Melo defenderá a Constituição se for necessário e deixa avisos. "Sou a favor da estabilidade governativa. Não usaria um mecanismo desses, de dissolução do Parlamento, apenas por mim. Só se fosse muito grave. Até tenho dificuldade em ver isso acontecer. Só em casos de um governo extremista se tentasse alterar na prática a Constituição", afirma.Catarina Martins diz que o mesmo uso só em "situação limite", mas lamenta falta de acordos governativos com várias forças. "Sou crítica da forma como Marcelo leu e viu quem eram as forças mais votadas. Foi um jogo taticista e promove-se a chantagem de ir a eleições. No fundo, é preciso um uso mais contido do poder, só em última instância. Sampaio convocou eleições quando Guterres não sentia condições. Fê-lo bem", declarou.