Presidenciais 2026: Debate André Ventura-António José Seguro ao minuto

Política

Líder do Chega e antigo secretário-geral do PS inauguram nesta noite uma série de 28 debates entre os oito principais candidatos à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa.
Ventura diz que "é preciso uma revisão da lei laboral, mas não esta"

André Ventura faz por se distanciar do pacote laboral do Governo, argumentando que não faz sentido reduzir direitos de amamentação num país que sofre com quebra de natalidade, alargando as críticas à "injustiça brutal" que diz existir com quem trabalha por turnos. "É preciso fazer uma revisão da lei laboral, mas não esta", disse o líder do Chega.

No entanto, Ventura também disse, por entre críticas a "tipos que não trabalham há 20 ou 30 anos", que um dos problemas de Portugal passa pela existência de legislação datada. "Não há economia vibrante com leis dos tempos do PREC", realçou, dizendo que, sem pôr em causa o direito à greve, os utentes deveriam ser compensados pela falta de transportes públicos ou de atendimento hospitalar. E repetiu o argumento de que existe um sistema que leva a que seja mais vantajoso receber subsídios do que trabalhar.

Seguro diz que compreende greve geral e apela ao diálogo

Respondendo a uma pergunta sobre se promulgaria o pacote laboral que é defendida pelo Governo da AD, António José Seguro disse que as alterações são "desequilibradas e não foram a votos", pelo que "atentam contra os direitos dos trabalhadores".

Dizendo que a greve geral convocada pelas duas centrais sindicais será um sinal que os governantes "não deram outra saída" aos trabalhadores, Seguro deixou o desejo de que "se chegue a um consenso" e apelou ao diálogo.

Seguro começa e Ventura vai acabar

O debate começa com o moderador José Alberto Carvalho a anunciar que o sorteio ditou que a primeira pergunta será colocada a António José Seguro, enquanto André Ventura encerrará o debate.

Sondagens têm colocado ambos entre os quatro primeiros

Sondagem. Marques Mendes ultrapassa Gouveia e Melo, Cotrim aproxima-se de André Ventura

A mais recente sondagem da Pitagórica, revelada nesta segunda-feira, coloca António José Seguro em terceiro lugar nas intenções de voto para as eleições presidenciais, com 17,4%, à frente de André Ventura, que surge em quarto, com 14,7%. À frente está agora o social-democrata Marques Mendes, com 22,6%, em empate técnico com Henrique Gouveia e Melo, que tem 21,1%.

Certo é que nas várias sondagens, realizadas pela Pitagórica, Intercampus e Aximage - esta última divulgada pelo DN -, os dois candidatos que vão debater nesta segunda-feira, na TVI, estiveram sempre entre os quatro principais. E, no caso do líder do Chega, em posição de disputar a segunda volta.

Politólogos duvidam que debates tenham impacto 

O DN ouviu os politólogos Riccardo Marchi e Patrícia Calca sobre a importância que os debates entre presidenciáveis terá na definição do sentido. Por motivos diferentes, ambos convergiram na ideia de que poderão ter um impacto reduzido na decisão que será tomada pelos eleitores portugueses.

Primeiro debate entre 'presidenciáveis' é na TVI

André Ventura e António José Seguro vão arrancar a maratona de 28 debates televisivos entre os oito principais candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026. O líder do Chega, que foi o terceiro mais votado em 2021, sem evitar a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, encontra o antigo secretário-geral do PS, que avançou para a corrida a Belém muito antes de contar com apoio do seu próprio partido.

O debate vai decorrer na TVI, às 21h00, com moderação de José Alberto Carvalho, e será acompanhado ao minuto no site do DN.

