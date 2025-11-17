Presidenciais 2026: Debate André Ventura-António José Seguro ao minuto

André Ventura faz por se distanciar do pacote laboral do Governo, argumentando que não faz sentido reduzir direitos de amamentação num país que sofre com quebra de natalidade, alargando as críticas à "injustiça brutal" que diz existir com quem trabalha por turnos. "É preciso fazer uma revisão da lei laboral, mas não esta", disse o líder do Chega.No entanto, Ventura também disse, por entre críticas a "tipos que não trabalham há 20 ou 30 anos", que um dos problemas de Portugal passa pela existência de legislação datada. "Não há economia vibrante com leis dos tempos do PREC", realçou, dizendo que, sem pôr em causa o direito à greve, os utentes deveriam ser compensados pela falta de transportes públicos ou de atendimento hospitalar. E repetiu o argumento de que existe um sistema que leva a que seja mais vantajoso receber subsídios do que trabalhar.