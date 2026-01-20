Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cavaco Silva
Presidenciais 2026. Cavaco Silva irá “naturalmente” apoiar Seguro

Cavaco Silva “não terá dúvidas sobre quem irá apoiar. Irá apoiar naturalmente António José Seguro”, soube o DN junto de fonte do PSD. Porém, “senhor como sempre do seu timing”, o anúncio será feito apenas quando o antigo presidente da República “assim o entender”, acrescentou a mesma fonte.
Aníbal Cavaco Silva
Antonio José Seguro
Eleições presidenciais 2026
