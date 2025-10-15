Presidenciais 2026: António Filipe diz que "desistência está fora de questão"

O ex-deputado comunista António Filipe afastou esta quarta-feira, dia 15 de outubro, a possibilidade de desistir da corrida a Belém, enfatizando que a sua candidatura "não depende de nenhuma outra e não é substituível"."A possibilidade de desistência está completamente fora de questão. E eu também tenho apoio de militares de Abril, que tornarei público oportunamente. E, portanto, a minha candidatura, pelos seus propósitos, pelo espaço político que se propõe ocupar, não teme nenhuma outra candidatura e não é substituível", afirmou após ser questionado sobre o apelo de Vasco Lourenço, que apoia António José Seguro, para a sua desistência em nome de uma união à esquerda nestas presidenciais.O candidato presidencial apoiado pelo PCP falava aos jornalistas após uma reunião com a associação AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, em Lisboa.O dirigente do PCP disse que avançará "independentemente dos candidatos que já existiam" quando se apresentou e dos "candidatos que possam vir a existir", justificando que não se identifica com os candidatos "apoiados pelas forças políticas que têm dominado a política em Portugal".Sabe o DN que o PCP nunca equacionou uma candidatura conjunta com outros partidos e, tal como nas Autárquicas, preferiu fazer o trilho sozinho. António Filipe tem o respeito dos partidos de esquerda, mas foi tido como uma opção política do PCP, logo o Bloco de Esquerda optou também por ter candidatura, no caso Catarina Martins. .Presidenciais. Vasco Lourenço apoia Seguro e pede a António Filipe e Catarina Martins que desistam.Presidenciais: José Luís Carneiro e Carlos César vão propor à Comissão Nacional do PS apoio a Seguro