Ana Gomes foi candidata a Belém em 2021, mas sem apoio do PS.
Ana Gomes foi candidata a Belém em 2021, mas sem apoio do PS.
Política

Presidenciais 2026. Ana Gomes ao DN: "Mesmo sendo de esquerda, estou com Seguro”

Ex-candidata a Belém não fecha Seguro na área ideológica da esquerda e aplaude apoio do PS “no timing certo. Recua a 2021 para valorizar ação das federações quando não tinha apoio formal.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
