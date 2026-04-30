Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo RangelTiago Petinga/Lusa
Política

Portugal chama embaixador de Israel e garante proteção consular a portugueses na flotilha que queria chegar a Gaza

Paulo Rangel salientou que, como a Flotilha ‘Global Sumud’ foi detida em águas internacionais, "já foi chamado o embaixador de Israel para dar explicações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. "Toda a proteção diplomática está ativada
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O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse esta quinta-feira, 30 de abril, que o embaixador israelita foi chamado para dar explicações sobre a detenção de ativistas pró-palestinianos, garantindo que as autoridades consulares estão preparadas para acolher os portugueses, na Grécia ou em Israel.

"Nós temos as nossas autoridades consulares em Telavive e em Atenas a fazerem todas as diligências para darem a proteção consular a estes ativistas que terão sido detidos, e eventualmente a outros que possam vir a ter problemas com Israel", disse Paulo Rangel, ao referir-se à interceção pelas forças israelitas da Flotilha ‘Global Sumud’ que pretendia chegar à Faixa de Gaza.

Em declarações à Lusa à margem da participação no Fórum Portugal Nação Global, que terminou hoje em Lisboa, o ministro salientou também que, como a flotilha foi detida em águas internacionais, o representante da diplomacia israelita em Lisboa foi chamado para dar explicações ao Governo português, à semelhança do que aconteceu noutros países europeus.

"Como houve esta operação em águas internacionais, dei instruções e já foi chamado o embaixador de Israel para dar explicações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros", afirmou Rangel, acrescentando que "toda a proteção diplomática está ativada, aliás já tinha sido ativada preventivamente, mas está neste momento ativada nas duas capitais [Telavive e Atenas], onde ela pode ter efeitos favoráveis aos nossos cidadãos".

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel
Autoridades israelitas detiveram 175 ativistas da Flotilha de Gaza
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