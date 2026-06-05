Pedro Pinto foi entrevistado pelo DN na Sala Acácio Lino, um dos símbolos do aumento do número de deputados do Chega na Assembleia da República.
Pedro Pinto foi entrevistado pelo DN na Sala Acácio Lino, um dos símbolos do aumento do número de deputados do Chega na Assembleia da República.FOTO: Gerardo Santos
Política

Pedro Pinto: "Há um eleitorado fixo, cerca de 20%, enquanto o Chega mantiver este ADN combativo"

Líder parlamentar do partido de André Ventura diz que sondagens refletem que PSD não está a fazer o seu trabalho. E assinala a apresentação de propostas pelo Chega com o intuito de governar Portugal.
Leonardo Ralha
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