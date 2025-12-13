Pedro Pimpão oficializado como novo presidente da Associação Nacional de Municípios

O presidente da Câmara Municipal de Pombal, o social-democrata Pedro Pimpão, foi hoje eleito presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), sucedendo à socialista Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos, que irá presidir à Mesa do Congresso e, por inerência, ao Conselho Geral.As votações para a eleição dos titulares dos órgãos da ANMP decorreram esta tarde de sábado, 13 de dezembro, no XXVII Congresso desta entidade, que reúne centenas de autarcas em Viana do Castelo, durante o fim de semana.Pedro Pimpão foi candidato único à presidência do Conselho Diretivo da ANMP, escolhido pelo PSD, depois de nas autárquicas de dia 12 de outubro os sociais-democratas terem conseguido 136 municípios contra os 128 do PS. Isto deu ao PSD a oportunidade de recuperar a liderança da ANMP, que estava nas mãos do PS desde 2013.Aos 45 anos, Pedro Pimpão cumpre o segundo mandato à frente da Câmara Municipal de Pombal..Pedro Pimpão é o escolhido para liderar à Associação Nacional de Municípios.Carlos Moedas diz que autarcas não são “uns empregados do Governo” e pede "descentralização" de poderes