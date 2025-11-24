Pedro Fidalgo Marques não avança com candidatura a porta-voz do PAN

Pedro Fidalgo Marques, candidato a eurodeputado em 2024 pelo PAN, era dos nomes mais falados pelos filiados como possível opositor de Inês Sousa Real no congresso de 20 de dezembro, mas o cenário de candidatura é descartado pelo próprio. “Existiram convites, mas não vou avançar, não é o momento certo. Temos de pensar em trabalhar em conjunto”, detalha ao DN Fidalgo Marques, que se demitiu da Comissão Política Permanente em maio e que é tido como uma das faces mais conhecidas do partido, mas também uma voz dissonante do que é atualmente levado a cabo pelo órgão máximo do PAN.Também Nelson Silva, candidato em 2023, disse anteriormente ao DN que, "tão cedo não se candidataria."No final da semana passada, recorde-se, Carolina Pia assumiu a corrida ao cargo de porta-voz do partido, sabendo que pode nem ir a eleição, uma vez que pertence ao distrito de Viseu, cuja distrital é considerada inativa. Nesse sentido, hoje pode ser um dia crucial na definição de caminhos do PAN para o Congresso. As convocatórias eram enviadas até dia 23 e o prazo para as listas estendia-se por cinco dias. Lisboa seria dos primeiros locais a encerrar o prazo - logo hoje pode perceber-se se Carolina Pia terá delegados consigo para ter capacidade eletiva na capital. O mesmo se verificará no Porto, outro local onde o PAN tem maior representatividade. Como se sabe, Pia enviou para o Tribunal Constitucional queixas por falta de representatividade territorial, o que pode impugnar o congresso..PAN: Congresso do próximo mês terá revisão constitucional.Carolina Pia anuncia candidatura à liderança do PAN