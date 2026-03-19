Parlamento discute esta sexta-feira ação social escolar para o ensino superior.
Parlamento discute esta sexta-feira ação social escolar para o ensino superior.FOTO: Paulo Spranger
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PCP leva ação social no ensino superior à AR contra “privilégio de alguns”

A agenda no plenário é marcada pelo PCP, mas quase todos os partidos, menos PSD, PS e CDS, têm iniciativas para responder à crise na habitação no ensino superior.
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