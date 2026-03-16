PCP faz jornadas parlamentares em Viana do Castelo durante dois dias

O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) realiza hoje e amanhã, 16 e 17 de março, Jornadas Parlamentares em Viana do Castelo. A sessão de abertura está marcada para as 11h no Hotel RALI Viana, e contará com a presença do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.Durante dois dias, os deputados comunistas irão reunir-se para analisar a situação política, económica e social do país, bem como aprofundar o contacto com a realidade do distrito e da região. O foco está na indústria, desenvolvimento local e territorial e a avaliação concreta das necessidades da região, tendo em vista a aproximação à própria população. Os deputados Paulo Raimundo, Alfredo Maia e Paula Santos, acompanhados de outros filiados comunistas de vários grupos de trabalho, vão fazer encontros para discutir o sector automóvel nesta segunda-feira de manhã, seguindo-se a abertura das Jornadas Parlamentares, com as intervenções da presidente do grupo parlamentar do PCP, Paula Santos, e do secretário-geral, Paulo Raimundo.À tarde, nessa segunda-feira, os comunistas incidirão a atenção no Porto de Vila Praia de Âncora, reunindo com pescadores, de modo a aferir direitos, perigos e sustentabilidade da atividade. A Saúde não sairá do roteiro, seguindo-se uma visita ao Hospital Santa Luzia, hospital onde está prevista a inauguração de um novo bloco de partos para abril.A tarde tem mais três pontos em agenda, primeiro com uma visita à Adega Cooperativa Regional de Monção, seguindo-se o encontro com a direção do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde o PCP ouvirá menções quanto à política de educação pública, sabendo-se que o partido defende o fim das propinas e emolumentos. Raimundo irá ainda ao Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade em Ponte de Lima, terminando a jornada com uma tertúlia sobre Cultura com associações e agentes.Na terça-feira, o PCP encontra os Agricultores do Alto Minho e a Associação para Cooperação Entre Baldios, faz uma reunião com o Gabinete Social de Atendimento à Família, terminando a iniciativa com conclusões sobre o processo de proximidade. Paula Santos fará declarações pouco depois das 12h00. "O apuramento presencial dos problemas que afetam a região, seja no associativismo e Cultura, no direito à Saúde e à Habitação, nos direitos dos trabalhadores, nas pescas, na produção nacional, é relevante para a intervenção do PCP na Assembleia da República com vista ao desenvolvimento da região e do país", declarou o partido na promoção da iniciativa.São as primeiras jornadas parlamentares após as Legislativas de maio. O ano passado o partido deslocara-se a Leiria. .Jornadas Parlamentares do PCP arrancam com o foco nos “direitos, serviços e produção”.Paulo Raimundo: Governo "agiu tarde e anunciou muito" mas nenhum apoio financeiro chegou às pessoas.Lei laboral e estratégias de luta. PCP recebe BE esta terça-feira para falarem de pontes comuns