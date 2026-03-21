Fundado por José Cardoso, ex-candidato à liderança da Iniciativa Liberal, o Partido Liberal Social iniciou o processo de legalização no final de 2024.
Fundado por José Cardoso, ex-candidato à liderança da Iniciativa Liberal, o Partido Liberal Social iniciou o processo de legalização no final de 2024.Paulo Spranger
Política

Partido Liberal Social procura "afirmação política e consolidação" em Convenção Nacional "intimista"

Após ter obtido apenas 0,12% dos votos nas legislativas de 2025, partido fundado por ex-candidato à liderança da Iniciativa Liberal reúne-se neste sábado, em Lisboa, com a reforma do país na agenda.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

O Partido Liberal Social (PLS) vai fazer a segunda convenção nacional neste sábado, em Lisboa, com o objetivo de garantir "um momento central de afirmação política e de consolidação do projeto". Dez dias após o primeiro aniversário da legalização do partido pelo Tribunal Constitucional, o seu fundador e presidente, José Cardoso, e a candidata à Câmara de Vila Nova de Gaia, Catarina Costa, vão abrir os trabalhos com um balanço do primeiro ano.

Nas legislativas de 2025, pouco mais de dois meses depois da legalização, o PLS obteve apenas 7322 votos (0,12%), e nas autárquicas só apresentou candidaturas às câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, com 291 votos (0,25%) na primeira e 976 votos na segunda (0,63%). José Cardoso também tentou disputar as presidenciais de 2026, mas a candidatura foi recusada pelo Tribunal Constitucional, pois apenas 7265 das assinaturas entregues foram consideradas válidas.

A "convenção um bocado intimista", com menos de uma centena de participantes, que terá lugar no Centro Cultural de Carnide, entre as 14h00 e as 18h00, é apresentada por José Cardoso como "um espaço aberto de reflexão e construção, onde se cruzam contributos político-técnicos e cívicos, com o objetivo de desenvolver propostas concretas para a reforma do país".

Esse objetivo, no âmbito do que o fundador do PLS descreve como "uma política mais exigente, mais responsável e mais centrada nas pessoas", motivou o convite a Pedro Brinca, professor catedrático da Nova SBE - e que foi cabeça de lista da Iniciativa Liberal, pelo círculo de Coimbra, nas legislativas de 2024 -, que irá falar de "A Reforma na Administração Pública". Logo de seguida, José Cardoso e Ricardo Silva abordarão o tema "A Descentralização e o Poder Local do Futuro".

Entre as "ideias para Portugal" que serão discutidas na Convenção Nacional do PLS estão a ecologia como fator de desenvolvimento, a promoção da educação baseada nas competências, a introdução das candidaturas nominais e do voto eletrónico, a defesa do "mérito e transparência" na Função Pública, a regulação enquanto forma de "dar liberdade e fomentar a concorrência", a promoção da oferta para baixar preços na Habitação ou a transformação da economia portuguesa para "abandonar a obsessão com o turismo" e garantir desenvolvimento através da inovação e da tecnologia.

O PLS apresenta-se como um partido liberal, social, ecologista, reformista e descentralizado, tendo sido criado pelo ex-conselheiro nacional da Iniciativa Liberal José Cardoso, que disputou a liderança desse partido na Convenção Nacional de 2022, que decidiu a sucessão de João Cotrim de Figueiredo. Nessa altura, Rui Rocha foi eleito presidente da Comissão Executiva, derrotando Carla Castro e José Cardoso, o que resultou numa vaga de desfiliações entre os liberais.

Fundado por José Cardoso, ex-candidato à liderança da Iniciativa Liberal, o Partido Liberal Social iniciou o processo de legalização no final de 2024.
José Cardoso: “O partido pretende ser digital e a app faz rigorosamente tudo”
Iniciativa Liberal
Partido Liberal Social
José Cardoso
Convenção Nacional
Liberalismo
Pedro Brinca

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt