Partido Liberal Social procura "afirmação política e consolidação" em Convenção Nacional "intimista"

O Partido Liberal Social (PLS) vai fazer a segunda convenção nacional neste sábado, em Lisboa, com o objetivo de garantir "um momento central de afirmação política e de consolidação do projeto". Dez dias após o primeiro aniversário da legalização do partido pelo Tribunal Constitucional, o seu fundador e presidente, José Cardoso, e a candidata à Câmara de Vila Nova de Gaia, Catarina Costa, vão abrir os trabalhos com um balanço do primeiro ano.Nas legislativas de 2025, pouco mais de dois meses depois da legalização, o PLS obteve apenas 7322 votos (0,12%), e nas autárquicas só apresentou candidaturas às câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, com 291 votos (0,25%) na primeira e 976 votos na segunda (0,63%). José Cardoso também tentou disputar as presidenciais de 2026, mas a candidatura foi recusada pelo Tribunal Constitucional, pois apenas 7265 das assinaturas entregues foram consideradas válidas.A "convenção um bocado intimista", com menos de uma centena de participantes, que terá lugar no Centro Cultural de Carnide, entre as 14h00 e as 18h00, é apresentada por José Cardoso como "um espaço aberto de reflexão e construção, onde se cruzam contributos político-técnicos e cívicos, com o objetivo de desenvolver propostas concretas para a reforma do país".Esse objetivo, no âmbito do que o fundador do PLS descreve como "uma política mais exigente, mais responsável e mais centrada nas pessoas", motivou o convite a Pedro Brinca, professor catedrático da Nova SBE - e que foi cabeça de lista da Iniciativa Liberal, pelo círculo de Coimbra, nas legislativas de 2024 -, que irá falar de "A Reforma na Administração Pública". Logo de seguida, José Cardoso e Ricardo Silva abordarão o tema "A Descentralização e o Poder Local do Futuro".Entre as "ideias para Portugal" que serão discutidas na Convenção Nacional do PLS estão a ecologia como fator de desenvolvimento, a promoção da educação baseada nas competências, a introdução das candidaturas nominais e do voto eletrónico, a defesa do "mérito e transparência" na Função Pública, a regulação enquanto forma de "dar liberdade e fomentar a concorrência", a promoção da oferta para baixar preços na Habitação ou a transformação da economia portuguesa para "abandonar a obsessão com o turismo" e garantir desenvolvimento através da inovação e da tecnologia. O PLS apresenta-se como um partido liberal, social, ecologista, reformista e descentralizado, tendo sido criado pelo ex-conselheiro nacional da Iniciativa Liberal José Cardoso, que disputou a liderança desse partido na Convenção Nacional de 2022, que decidiu a sucessão de João Cotrim de Figueiredo. Nessa altura, Rui Rocha foi eleito presidente da Comissão Executiva, derrotando Carla Castro e José Cardoso, o que resultou numa vaga de desfiliações entre os liberais..José Cardoso: “O partido pretende ser digital e a app faz rigorosamente tudo”