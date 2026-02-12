Parlamento recusa alterar legislação para que só a pedido do MP pudesse ser levantada imunidade de deputados
FOTO: Leonardo Negrão
Política

Parlamento recusa alterar legislação para que só a pedido do MP pudesse ser levantada imunidade de deputados

Esta decisão foi tomada por unanimidade e surgiu na sequência de ofícios que têm sido enviados pela Procuradoria Geral da República para o Ministério da Justiça.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Comissão Parlamentar de Ética recusou, por unanimidade, alterar a legislação no sentido de permitir que um deputado seja testemunha, com a sua imunidade levantada, apenas a pedido do Ministério Público, sem participação de um juiz.

Esta decisão, segundo fontes parlamentares, foi tomada em reunião realizada na passada terça-feira, 10 de fevereiro, e surgiu na sequência de ofícios que têm sido enviados pela Procuradoria Geral da República para o Ministério da Justiça, pelo menos desde 2023.

Nesses ofícios, em linhas gerais, contesta-se a prática reiterada da Assembleia da República de devolver e não dar sequência a pedidos de levantamento da imunidade de deputados “para serem jurados, peritos ou testemunhas”, sem a assinatura de um juiz, apenas por iniciativa de um magistrado do Ministério Público.

O primeiro desses ofícios, a que a agência Lusa teve acesso, é de 2023 e está assinado pela então procuradora Geral da República, Lucília Gago.

Nos diferentes ofícios, há um objetivo comum: A Procuradoria Geral da República justifica a sua iniciativa alegando estar em causa “a clarificação, por via legislativa, que o levantamento da imunidade deve ser solicitado pelo juiz competente, ou pelo instrutor do processo, em documento dirigido ao presidente da Assembleia da República”.

Para a Procuradoria-Geral da República, esta interpretação feita pela Assembleia da República, constante no estatuto dos deputados, não tem fundamento jurídico-constitucional e processual.

“Sem fundamento jurídico-constitucional e processual, esta norma corresponde a uma limitação injustificada das competências constitucionais e legais do Ministério Público enquanto autoridade judiciária com competência para a direção do inquérito”, sustenta a Procuradoria Geral da República.

Nesse sentido, propõe que a norma em causa do estatuto dos deputados passe a ter a seguinte redação: O levantamento da imunidade de um deputado para ser testemunha “deve ser solicitado pela autoridade judiciária competente para a fase processual em que o pedido é formulado”.

No entanto, na terça-feira, na última reunião da Comissão Parlamentar de Ética, por unanimidade, esta sugestão foi rejeitada. Concluiu-se que a Assembleia da República deve manter a sua posição de apenas analisar pedidos de levantamento da imunidade de deputados se estiverem assinados por um juiz.

Decidiu-se, igualmente, manter o entendimento e a prática de que serão devolvidos todos os processos que apenas sejam assinados por um magistrado do Ministério Público.

Parlamento
PGR
Ministério Público
Imunidade

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt