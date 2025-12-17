Parlamento aprecia petição para incluir travessia fluvial Setúbal-Troia no passe Navegante

A Assembleia da República vai pronunciar-se na sexta-feira, 19 de dezembro, sobre uma petição pública pela inclusão da travessia fluvial Setúbal-Troia no sistema tarifário da Área Metropolitana de Lisboa/Passe Navegante.Segundo uma nota de imprensa divulgada esta quarta-feira, 17, pelos promotores da iniciativa, a petição, com oito mil assinaturas, invoca a “relação histórica da população de Setúbal e de grande parte da Península de Setúbal” que frequentava as praias de Troia, bem como os “preços incomportáveis” fixados pela Atlantic Ferries, empresa concessionária dos transportes fluviais entre Setúbal e Troia.“A flagrante desigualdade no direito de acesso ao transporte público por parte das populações de Setúbal e concelhos limítrofes de Troia, Alcácer do Sal e Grândola, face ao que acontece na restante Área Metropolitana de Lisboa (AML)”, é outro argumento apresentado pelos promotores da petição.Deste debate, “esperamos o posicionamento claro e inequívoco para a resolução deste assunto, tomando uma decisão em benefício do interesse dos milhares de cidadãos utentes deste serviço, que são privados, por discriminação e penalização financeira, do acesso a Troia”, lê-se na nota de imprensa.Os promotores da petição pública lembram ainda que há “duas correntes de opinião entre os diversos representantes partidários sobre os tempos de intervenção nesta matéria, uma que defende ser tratada já a inclusão da travessia no Passe Navegante e outra que considera que esta inclusão seja tratada ao mesmo tempo da renovação do contrato de concessão que termina em 2027”.Os bilhetes para uma travessia custam 5,50 euros (ferry) ou 4,90 euros (catamarã) por pessoa. O passe normal custa 99,30 euros.O passe Navegante Metropolitano, que é válido em todos os modos de transporte em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, custa 40 euros. Já o Navegante Municipal (válido num município) custa 30 euros.A petição deverá ser apreciada a partir das 10:00 de sexta-feira em reunião plenária da Assembleia da República..Autoridade de Transportes recomenda inclusão da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e Troia no passe Navegante\n.Câmara de Setúbal diz que novo passe vai incluir ligação fluvial a Troia mas AML avisa que falta acordo