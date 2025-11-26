PAN. Pedro Fidalgo Marques apoia candidatura de Inês de Sousa Real

Pedro Fidalgo Marques, candidato a eurodeputado em 2024 pelo PAN, era dos nomes mais falados pelos filiados como possível opositor de Inês Sousa Real no congresso de 20 de dezembro, mas, ao DN, há três dias descartou o cenário de candidatura, reconhecendo que "existiram convites".Esta quarta-feira, 26 de dezembro, o DN teve acesso à decisão do ativista, que mostra apoio a Sousa Real. "Após um período de reflexão serena e responsável sobre o momento que o PAN atravessa, decidi apoiar Inês de Sousa Real na sua recandidatura à liderança do partido e integrar a lista à Comissão Política Nacional, bem como a lista de delegados por Lisboa. É um passo que muitos talvez não esperassem, mas é precisamente por isso que o dou: porque este é o momento de unir, não de dividir", explicou inicialmente."O país e o mundo vivem uma crise ambiental, social e civilizacional sem precedentes. Não há espaço — nem tempo — para fações, ruídos ou guerras internas. É verdade que em tempos tivemos divergências. Faz parte de qualquer partido vivo e com pensamento crítico. Mas hoje isso pesa pouco perante a necessidade maior: fortalecer o PAN para que as causas tenham futuro. O que importa é o caminho que temos pela frente, e esse só pode ser feito lado a lado", acrescentou em nota, considerando que "quem realmente trabalha pelo PAN, quem mantém o partido de pé todos os dias — na ação política, na mobilização, no ativismo, na construção programática — está unido neste projeto liderado pela Inês."Pede "estratégia e menos trincheiras para o Congresso", em tom de síntese aos filiados. Recorde-se que Fidalgo Marques demitiu-se da Comissão Política Permanente em maio e que é tido como uma das faces mais conhecidas do partido. Por ter sido voz dissonante, era apontado à candidatura.Nelson Silva, candidato em 2023, disse anteriormente ao DN que, "tão cedo não se candidataria." No final da semana passada, recorde-se, Carolina Pia assumiu a corrida ao cargo de porta-voz do partido, sabendo que pode nem ir a eleição, uma vez que pertence ao distrito de Viseu, cuja distrital é considerada inativa. Seguiram queixas para o Tribunal Constitucional nesse sentido..PAN dá liberdade de voto na primeira volta das presidenciais.Carolina Pia anuncia candidatura à liderança do PAN.Pedro Fidalgo Marques não avança com candidatura a porta-voz do PAN