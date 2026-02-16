PAN pede audição urgente a ministra do Trabalho e Segurança Social devido ao relato de maus-tratos em creche

O PAN avançou com um requerimento na Assembleia da República para a audição urgente para aferir as denúncias de maus-tratos numa creche em Carnide, Lisboa. Depois de vários encarregados de educação terem dado conta de agressões e negligência na creche “Academia Sonhar e Crescer”, em Carnide, o PAN quer ter esclarecimentos sobre o "encobrimento de ferimentos", a ausência de "auxílio imediato", lembrando que, por estar integrada no programa Creche Feliz, "existe uma responsabilidade acrescida do Estado na fiscalização" face à comparticipação financeira.Assim, o PAN pede resposta para as 37 famílias, asseverando que estas "não receberam qualquer contacto por parte do Governo do Instituto da Segurança Social ou da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Norte."Como tal, Inês de Sousa Real apresenta o requerimento para que existam audições na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, tal como do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, além de encarregados de educação e representantes da creche em questão.O PAN apresentou, inclusivamente, um projeto de resolução para aplicar especial proteção às crianças desta entidade educativa. .Parlamento aprova audição urgente da ministra da Administração Interna.PS pede explicações por carta a Palma Ramalho e ataca projeto da amamentação.Falta de vagas para creches e 1.º ano dominam mais de 100 queixas