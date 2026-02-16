A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, ladeada por Adriano Rafael Moreira, secretário de Estado Adjunto e do Trabalho.
PAN pede audição urgente a ministra do Trabalho e Segurança Social devido ao relato de maus-tratos em creche

Foram reportadas agressões numa instituição em Carnide e Inês de Sousa Real requisita presença da Comissão própria para esclarecimentos.
Frederico Bártolo
O PAN avançou com um requerimento na Assembleia da República para a audição urgente para aferir as denúncias de maus-tratos numa creche em Carnide, Lisboa. Depois de vários encarregados de educação terem dado conta de agressões e negligência na creche “Academia Sonhar e Crescer”, em Carnide, o PAN quer ter esclarecimentos sobre o "encobrimento de ferimentos", a ausência de "auxílio imediato", lembrando que, por estar integrada no programa Creche Feliz, "existe uma responsabilidade acrescida do Estado na fiscalização" face à comparticipação financeira.

Assim, o PAN pede resposta para as 37 famílias, asseverando que estas "não receberam qualquer contacto por parte do Governo do Instituto da Segurança Social ou da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Norte."

Como tal, Inês de Sousa Real apresenta o requerimento para que existam audições na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, tal como do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, além de encarregados de educação e representantes da creche em questão.

O PAN apresentou, inclusivamente, um projeto de resolução para aplicar especial proteção às crianças desta entidade educativa.

