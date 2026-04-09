Pacote laboral. Governo mantém “a porta aberta para completar negociação”

O Governo mantém “a porta aberta para completar a negociação” sobre a proposta de revisão da lei laboral, afirmou esta quinta-feira (9 de abril) o ministro da Presidência.Na conferência de imprensa após a reunião semanal no final do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro foi questionado sobre a posição do Secretariado Nacional da UGT, que rejeitou a atual proposta de revisão de alteração à legislação laboral apresentada pelo Governo e apelou à continuação das negociações.“Nós vamos aguardar a recepção da posição oficial UGT e podemos afirmar que o Governo tem a porta aberta para completar a negociação”, afirmou.Leitão Amaro esclareceu que esta porta aberta se refere ainda à fase de negociação na concertação social, dizendo ter ouvido notícias dos vários parceiros sociais de que há vontade de continuar a negociar.“Não estamos na fase parlamentar, e ainda há uma fase [de negociação] a percorrer até ao fim, que em algum dia chegará, mas eu não estou aqui para decretar fim nenhum”, disse, falando apenas num “tempo razoável” para concluir as negociações.O ministro defendeu, por várias vezes, que “este é um Governo de diálogo, tem sido um Governo de diálogo”, lembrando que a anteproposta de revisão da lei laboral está em negociações desde julho do ano passado.Leitão Amaro retomou a expressão utilizada na quarta-feira à noite pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, segundo o qual o Governo “é o campeão dos acordos com a Administração Pública”, tendo já celebrando 39.“Eu hoje queria enfatizar esta mensagem que para o Governo, a porta está aberta para completar - e por isso é importante enfatizar esta palavra - completar a negociação e nós estamos na fase de completar a negociação”, afirmou.O ministro não quis também pronunciar-se sobre as condições colocadas, entretanto, pelo Chega para aprovar a legislação.“Relativamente às declarações de um partido político, eu não as vi, não as ouvi, e portanto não sei o que é que elas querem dizer, quais é que são os seus termos, que disponibilidade é que foi demonstrada para negociar”, afirmou.Na segunda-feira, após se ter reunido com a UGT e com as quatro confederações empresariais, a ministra do Trabalho afirmou que tinha chegado o momento de cada parceiro social consultar os seus órgãos sobre a proposta de alterações à lei laboral e que será marcada uma reunião plenária de Concertação Social "em breve".O Governo vai “aguardar serenamente que essa consulta seja feita”, sendo esta “naturalmente definitiva”, sublinhou Rosário Palma Ramalho.Nos últimos meses, o Governo tem optado por reunir-se com a UGT e com as quatro confederações empresariais, deixando a CGTP de fora dos encontros, com o executivo a argumentar que a central sindical se colocou desde o início à margem das negociações ao pedir a retirada da proposta.A primeira versão do anteprojeto de reforma da legislação laboral, intitulado "Trabalho XXI" e que foi apresentado como uma reforma "profunda da lei laboral" ao contemplar mais de 100 alterações ao Código do Trabalho, foi apresentada em julho de 2025 pelo Governo e mereceu críticas por parte dos representantes sindicais, tendo levado a uma greve geral convergente da CGTP e UGT em 11 de dezembro do ano passado..UGT rejeita proposta de revisão da lei laboral.Ventura estabelece cinco condições ao Governo para aprovar reforma da legislação laboral