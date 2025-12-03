Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.Foto: Paulo Spranger
Política

Orçamento do Estado: autarcas reclamam verbas em câmaras e freguesias

Apesar da resposta que o Governo deu na inflação, aumento de salário na função pública pode ser local, forçando cortes noutras ações. Freguesias lisboetas têm competências próprias, logo mais gastos.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
função pública
salário mínimo
Autarquias
Junta de Freguesia da Ajuda
Junta de Freguesia da Misericórdia
Junta Freguesia de Carnide
edição impressa
bairro de Alvalade
Orçamento do Estado 2026
Carla Almeida
Jorge Marques
Tomás Gonçalves
Susana Cruz

