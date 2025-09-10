Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Filipe Sousa é o deputado do Juntos Pelo Povo eleito em 2025.
Política

Orçamento de Estado 2026. JPP pede segundo meio aéreo na Madeira e ligação ferry entre ilhas e continente

Deputado Filipe Sousa reúne quinta-feira dia 11 com o Governo e quer mais autonomia para as ilhas. Revisão das finanças locais e desagregação de freguesias na agenda.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Governo
Orçamento de Estado
Madeira
Juntos Pelo Povo
ferry
Freguesias
Continente
finanças locais

