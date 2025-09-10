Orçamento de Estado 2026. JPP pede segundo meio aéreo na Madeira e ligação ferry entre ilhas e continente

O Juntos Pelo Povo vai ser recebido esta quinta-feira, dia 11, pelo Executivo de Luís Montenegro e levará propostas que promovam a maior autonomia insular. No programa de Governo foi aceite, mas ainda está por colocar em prática, a ligação por ferry de mercadorias entre Açores, Madeira e o continente, de modo a aumentar a competitividade das regiões autónomas. O JPP desenvolve ainda o projeto que visa criar um fundo de garantia que assegure que os residentes pagam apenas o preço final do bilhete e a concretização da ligação marítima para passageiros entre Madeira-Açores-Continente. Defende ainda a revisão da Lei das Finanças Locais, de modo a dotar de maior autonomia as ilhas. Recorde-se que o partido, eleito pela primeira vez para o Parlamento em 2025, já tinha avançado com um projeto de resolução que tinha como propósito avaliar os custos de vida nas ilhas, salientando desigualdades no acesso a saúde, habitação, transportes e educação.Uma das grandes preocupações territoriais prende-se com os desastres naturais e, vincando ser necessário valorizar carreiras dos bombeiros sapadores e ter meios de controlo para incêndios, o JPP pede um segundo meio aéreo permanente para a ilha da Madeira, divulgando alertas quanto à necessidade de mais efetivos e meios na proteção civil.Para a reunião, o Governo estabeleceu algumas diretrizes. Montenegro levou ao Parlamento o diploma para esclarecer algumas questões práticas da desagregação de freguesias nas próximas eleições autárquicas, que prevê a reposição de 302 freguesias e o impacto económico necessário para pagamentos a funcionários. O JPP é tido como um parceiro neste âmbito, até pelo conhecimento regional das ilhas. Filipe Sousa diz ao DN estar “disponível para apoiar desde que o processo seja sério, baseado em critérios objetivos e sustentáveis, e não num exercício eleitoralista.” Também será ouvida a visão quanto à Lei da Nacionalidade, na qual o JPP defende um “equilíbrio entre a integração digna e eficaz e a responsabilidade de garantir coesão social, sustentabilidade do sistema e segurança.” Filipe Sousa aplaude “o reconhecimento da Palestina” e diz que “a dignidade de um povo não se defende com hesitações.” .Filipe Sousa (JPP). “Palavra sem ação é tiro sem bala”.Alteração à lei laboral e de bases da Saúde ficam fora do Orçamento de Estado de 2026