Nuno Palma Ferro mudou política em Beja: “Fomos sempre muito objetivos e os bejenses reconheceram isso”
Nuno Palma Ferro mudou política em Beja: “Fomos sempre muito objetivos e os bejenses reconheceram isso”

Resultado do PSD em Beja pôs fim a quase 50 anos de executivos de esquerda. Autarca eleito é um dos rostos da mudança e considera que projeto social-democrata começa a ter espaço na região.
