Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nos Açores, Henrique Gouveia e Melo esteve no centro das atenções e garantiu ter tido uma conduta íntegra em relação aos ajustes diretos investigados.
Nos Açores, Henrique Gouveia e Melo esteve no centro das atenções e garantiu ter tido uma conduta íntegra em relação aos ajustes diretos investigados.FOTO: António Araújo / Lusa
Política

“Não há nada a esconder”. Gouveia e Melo garante não ter tido ganhos com ajustes diretos

Em causa estão 57 contratos feitos quando o candidato era Comandante Naval. Garantindo que não foi notificado para depor, o almirante reiterou ter sido “íntegro”.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Ministério Público
Henrique Gouveia e Melo
edição impressa
Presidenciais 2026
Eleições presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt