Não há acordo para o pacote laboral. Negociações entre Governo, UGT e confederações terminam

Representantes terminam ronda esta segunda-feira sem qualquer possibilidade de compromisso. Francisco Calheiros resume: "Terminou. Não podemos prolongar isto"
Margarida Vaqueiro LopesFrederico BártoloRicardo Simões Ferreira
As negociações do pacote laboral chegaram ao fim, esta segunda-feira, 9 de março, sem qualquer acordo entre Governo, representantes da UGT e das confederações patronais.

As reuniões decorriam no Ministério do Trabalho mas, ao que foi possível apurar, não há solução à vista.

"Houve uma falta de recuo do Governo em propostas sucessivas", o que provocou um "desencontro estrutural e uma inadequação de propostas face ao que a UGT tinha sugerido", confirma fonte desta central sindical ao DN. "Para a UGT acabou a negociação".

Citado pelo ECO, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, confirma que o processo “terminou. Quando não se chega a acordo, dá-se o processo por terminado. Isto era um processo que se arrastava há sete meses. Não podemos prolongar isto. Nas últimas três semanas, foram 20 reuniões”.

O responsável afirma ainda que "não houve vontade política por parte da UGT” para chegar a um compromisso. “Tentou-se tudo até ao infinito. Não houve vontade, não se pode forçar“, salienta Francisco Calheiros à mesma publicação.

Recorde-se que desde julho de 2025 que está em negociação a reforma da lei do trabalho, altura em que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e, posteriormente, apresentou na Concertação Social um anteprojeto que previa cerca de uma centena de 100 alterações à atual legislação laboral.

As centrais sindicais foram sempre contra o "pacotão" de medidas apresentado pelo Executivo de Luís Montenegro, e a sua discordância culminaria na greve geral de 11 de dezembro - a primeira greve geral organizada pela UGT e pela CGTP desde os tempos da 'troika', em 2013. Foi a quinta greve geral em cinco décadas de democracia.

Na altura, o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, realçava que o Governo não estava a negociar uma alteração á lei laboral, mas sim "a impor as suas vontades“. Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP dizia, por seu lado, que a reforma proposta “acentua a precariedade, facilita os despedimentos, desregula os tempos de trabalho, limita a atuação dos sindicatos, e ataca a negociação coletiva. Temos de exigir, neste momento, a retirada do pacote. É neste momento. Nenhum trabalhador perdoaria se não déssemos combate”.

O combate terminou hoje, assim, sem um vencedor claro. Mas vale a pena recordar que não será alheio a este resultado o facto de António José Seguro, que tomou esta segunda-feira posse como Presidente da República, já ter adiantado que não publicaria as alterações à legislação laboral tal como estão porque a questão "não fez parte" das propostas eleitorais e sem um acordo em concertação social. "Primeiro, não fez parte a proposta eleitoral dos partidos que estão hoje no lugar. Segundo, não houve acordo na concertação social", afirmou Seguro durante uma intervenção na Faculdade de Economia do Porto, ainda durante a campanha para as presidenciais.

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que tem sido sempre a voz otimista destas negociações, acreditando que elas poderiam chegar a bom porto, tem feito saber, no entanto, que com ou sem acordo na Concertação Social, vai avançar com a proposta da alteração laboral no Parlamento, o que faz adivinhar que este poderá ser o primeiro teste de António José Seguro numa presidência que, fez questão de dizer e repetir durante, quer que seja de estabilidade.

