Não há acordo para o pacote laboral. Negociações entre Governo, UGT e confederações terminam

As negociações do pacote laboral chegaram ao fim, esta segunda-feira, 9 de março, sem qualquer acordo entre Governo, representantes da UGT e das confederações patronais.As reuniões decorriam no Ministério do Trabalho mas, ao que foi possível apurar, não há solução à vista. "Houve uma falta de recuo do Governo em propostas sucessivas", o que provocou um "desencontro estrutural e uma inadequação de propostas face ao que a UGT tinha sugerido", confirma fonte desta central sindical ao DN. "Para a UGT acabou a negociação".Citado pelo ECO, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, confirma que o processo “terminou. Quando não se chega a acordo, dá-se o processo por terminado. Isto era um processo que se arrastava há sete meses. Não podemos prolongar isto. Nas últimas três semanas, foram 20 reuniões”.O responsável afirma ainda que "não houve vontade política por parte da UGT” para chegar a um compromisso. “Tentou-se tudo até ao infinito. Não houve vontade, não se pode forçar“, salienta Francisco Calheiros à mesma publicação. Recorde-se que desde julho de 2025 que está em negociação a reforma da lei do trabalho, altura em que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e, posteriormente, apresentou na Concertação Social um anteprojeto que previa cerca de uma centena de 100 alterações à atual legislação laboral.As centrais sindicais foram sempre contra o "pacotão" de medidas apresentado pelo Executivo de Luís Montenegro, e a sua discordância culminaria na greve geral de 11 de dezembro - a primeira greve geral organizada pela UGT e pela CGTP desde os tempos da 'troika', em 2013. Foi a quinta greve geral em cinco décadas de democracia. Na altura, o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, realçava que o Governo não estava a negociar uma alteração á lei laboral, mas sim "a impor as suas vontades“. Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP dizia, por seu lado, que a reforma proposta “acentua a precariedade, facilita os despedimentos, desregula os tempos de trabalho, limita a atuação dos sindicatos, e ataca a negociação coletiva. Temos de exigir, neste momento, a retirada do pacote. É neste momento. Nenhum trabalhador perdoaria se não déssemos combate”.O combate terminou hoje, assim, sem um vencedor claro. Mas vale a pena recordar que não será alheio a este resultado o facto de António José Seguro, que tomou esta segunda-feira posse como Presidente da República, já ter adiantado que não publicaria as alterações à legislação laboral tal como estão porque a questão "não fez parte" das propostas eleitorais e sem um acordo em concertação social. "Primeiro, não fez parte a proposta eleitoral dos partidos que estão hoje no lugar. Segundo, não houve acordo na concertação social", afirmou Seguro durante uma intervenção na Faculdade de Economia do Porto, ainda durante a campanha para as presidenciais. A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que tem sido sempre a voz otimista destas negociações, acreditando que elas poderiam chegar a bom porto, tem feito saber, no entanto, que com ou sem acordo na Concertação Social, vai avançar com a proposta da alteração laboral no Parlamento, o que faz adivinhar que este poderá ser o primeiro teste de António José Seguro numa presidência que, fez questão de dizer e repetir durante, quer que seja de estabilidade.