André Ventura e Luís Montenegro.
André Ventura e Luís Montenegro.Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens
Política

“Não convém ao Chega”, mas Montenegro recebe Ventura para mais uma ronda da lei laboral

O DN conversou com os politólogos Paula do Espírito Santo e Riccardo Marchi sobre as negociações do Governo em torno da revisão da lei laboral. Esta terça-feira, a dois dias da discussão do diploma no hemiciclo, o primeiro-ministro recebe o líder do Chega. PS não foi convocado.
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