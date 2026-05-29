Eleito líder do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal a 21 de outubro de 2025, Mário Amorim Lopes diz que os seus deputados têm puxado pelo Governo.
Eleito líder do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal a 21 de outubro de 2025, Mário Amorim Lopes diz que os seus deputados têm puxado pelo Governo.Gerardo Santos
Política

Mário Amorim Lopes: "Governo joga para o empate e Chega acha que está a lutar boxe. Só a IL joga para ganhar"

Líder do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal diz que o primeiro ano desta legislatura fica marcado pela falta de vontade de mudança demonstrada pela AD.
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Luís Montenegro
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Mário Amorim Lopes
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