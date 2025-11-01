Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cavaco Silva, ex-primeiro-ministro e antigo Presidente da República, com Luís Montenegro, primeiro-ministro.
Política

Montenegro vai homenagear Cavaco Silva 40 anos após tomada de posse como primeiro-ministro

Homenagem, marcada para quarta-feira, prevê a inauguração da exposição fotográfica de Rui Ochôa: "Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens - O Primeiro-Ministro que transformou Portugal".
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai homenagear na quarta-feira o social-democrata Aníbal Cavaco Silva, a propósito dos 40 anos desde a sua primeira tomada de posse como chefe do executivo, em 1985, anunciou este sábado, 1 de novembro, o seu gabinete.

A sessão de homenagem a Cavaco Silva irá decorrer pelas 13:00 de quarta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, “por ocasião dos 40 anos da tomada de posse como primeiro-ministro”, diz uma nota divulgada pelo gabinete de Montenegro.

Nesta sessão vão participar os membros do atual governo e estão previstas intervenções de Luís Montenegro e Cavaco Silva.

Cerca de meia hora depois está prevista a inauguração de uma exposição fotográfica de Rui Ochôa intitulada "Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens - O Primeiro-Ministro que transformou Portugal".

Esta exposição estará aberta ao público aos fins de semana durante um mês na residência oficial do primeiro-ministro.

Aníbal Cavaco Silva foi primeiro-ministro durante 10 anos, entre 1985 e 1995, tendo conquistado duas maiorias absolutas em eleições legislativas.

Dos seus governos fizeram parte figuras como Luís Marques Mendes, Eduardo Catroga, Durão Barroso, Luís Mira Amaral, ou Manuela Ferreira Leite.

Entre 2006 e 2016 exerceu funções como Presidente da República.

