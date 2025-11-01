Montenegro vai homenagear Cavaco Silva 40 anos após tomada de posse como primeiro-ministro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai homenagear na quarta-feira o social-democrata Aníbal Cavaco Silva, a propósito dos 40 anos desde a sua primeira tomada de posse como chefe do executivo, em 1985, anunciou este sábado, 1 de novembro, o seu gabinete.A sessão de homenagem a Cavaco Silva irá decorrer pelas 13:00 de quarta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, “por ocasião dos 40 anos da tomada de posse como primeiro-ministro”, diz uma nota divulgada pelo gabinete de Montenegro.Nesta sessão vão participar os membros do atual governo e estão previstas intervenções de Luís Montenegro e Cavaco Silva.Cerca de meia hora depois está prevista a inauguração de uma exposição fotográfica de Rui Ochôa intitulada "Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens - O Primeiro-Ministro que transformou Portugal".Esta exposição estará aberta ao público aos fins de semana durante um mês na residência oficial do primeiro-ministro.Aníbal Cavaco Silva foi primeiro-ministro durante 10 anos, entre 1985 e 1995, tendo conquistado duas maiorias absolutas em eleições legislativas.Dos seus governos fizeram parte figuras como Luís Marques Mendes, Eduardo Catroga, Durão Barroso, Luís Mira Amaral, ou Manuela Ferreira Leite.Entre 2006 e 2016 exerceu funções como Presidente da República..Bebé nasce no carro duas horas após mãe ter alta da maternidade de Coimbra."O Estado está a falhar-nos na habitação, na saúde, na educação. E não pode falhar", aponta Catarina Martins