Montenegro pede clarificação no PSD sem nunca mencionar o nome de Passos Coelho

Líder anunciou antecipação das diretas para maio, com congresso a seguir, desafiando quem tiver um “caminho alternativo” a ir a votos. Foi a resposta a quem diz “não ser candidato a coisa nenhuma”.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Luís Montenegro
Paulo Rangel
Passos Coelho
André pardal
Partido Social Democrata
Conselho Nacional

