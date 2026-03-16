Montenegro garante que privatização da TAP só avança se estiver acautelada a aposta nos aeroportos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta segunda-feira, 16 de março, que a privatização da TAP não avançará se não ficar acautelada a aposta da companhia aérea em todos os aeroportos do país.“Não haverá privatização [da TAP] se nós não garantirmos que os nossos aeroportos, incluindo naturalmente o aeroporto Francisco Sá Carneiro [do Porto], terão a potencialidade, ao nível da atividade da companhia, que merecem e que se exigem à luz do interesse estratégico do país”, afirmou o chefe do executivo na cerimónia do 80.º aniversário do aeroporto do Porto.Montenegro esclareceu que a exigência e a garantia de aproveitamento de toda a capacidade aeroportuária é “uma pedra fundamental” no processo de privatização da TAP.“Isto ficou muito claro desde o início, ficou muito claro na nossa decisão, ficou muito claro nos instrumentos jurídicos deste procedimento”, frisou.A aposta da companhia aérea nos aeroportos do Porto, Lisboa, Faro e regiões autónomas é uma exigência de que o Estado português não vai abdicar, garantiu Luís Montenegro.As propostas não vinculativas para a privatização da TAP deverão ser submetidas à Parpública até 02 de abril e deverão incluir uma componente financeira, como o preço oferecido pelas ações e mecanismos de valorização futura ('earn outs').Os interessados terão ainda de apresentar planos industriais e estratégicos, sinergias e garantias de preservação do estatuto da TAP como operador aéreo da União Europeia.O caderno de encargos prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, com 5% reservado aos trabalhadores, ficando qualquer participação não subscrita sujeita ao direito de preferência do futuro comprador.No início do mês, a Lufthansa confirmou interesse em participar no processo de privatização da TAP, admitindo sinergias industriais e a possibilidade de novos investimentos em Portugal, incluindo a eventual criação de uma escola de formação de pilotos..Lufthansa diz que TAP é "encaixe perfeito", mas deixa aviso ao Governo. "Compra só avança com retorno para os nossos stakeholders".Air France/KLM: TAP pode vir a ocupar um "lugar central na organização do nosso grupo”.Governo focado no crescimento “sustentado” mas “ambicioso” do aeroporto do PortoO ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, garantiu esta segunda-feira o empenho do Governo no reforço do crescimento “sustentado”, mas “ambicioso”, do aeroporto do Porto, colocando esta macrorregião “no centro da política aeroportuária nacional”.“Temos aqui uma nova centralidade e dela não abdicaremos. […] É a nossa aposta e a nossa aposta vai materializar-se, já no final deste ano, com a passagem de 24 para 26 movimentos por hora, com a ajuda da NAV e de todos os operadores, para reforço ainda maior deste crescimento que queremos que seja sustentado, que seja ambicioso e que coloque o Porto e toda esta macrorregião no centro da política aeroportuária nacional”, afirmou o governante.Pinto Luz falava durante a cerimónia que esta manhã, assinalou o 80.º aniversário do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com inauguração oficial da pista, após as obras de reforço estrutural, e do novo centro operacional (Airport Operational Center), e em que participou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.