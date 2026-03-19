Primeiro-ministro expôs a sua teoria dos três blocos da Assembleia da República, dizendo que o central junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal.
Primeiro-ministro expôs a sua teoria dos três blocos da Assembleia da República, dizendo que o central junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal.Gerardo Santos
Política

Montenegro garante que legislação laboral é essencial para dizer “sim, somos capazes”

Primeiro-ministro defendeu mudanças no Código do Trabalho, dizendo que não lhe “passa pela cabeça” que Chega e PS se unam para as rejeitar. No debate quinzenal anunciou mais apoios no gás e gasóleo.
Leonardo Ralha
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