Montenegro foi "bombardeado" e defendeu legalidade do uso das Lajes
Leonardo Negrão
Política

Montenegro foi "bombardeado" e defendeu legalidade do uso das Lajes

No debate quinzenal, Esquerda uniu-se na crítica ao possível "arrrastamento" de Portugal para a guerra. Primeiro-ministro "não subscreve" ação contra Irão e garantiu cumprimento escrupuloso nas Lajes.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Parlamento
Debate quinzenal
Base das Lajes
edição impressa
Ataque ao Irão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt