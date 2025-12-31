Montenegro foca próximos três anos na reforma estrutural do país. E volta a falar de Ronaldo

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, aproveitou a sua mensagem de final de ano para projetar um ciclo de estabilidade política em Portugal, garantir que tem espírito reformista e... voltar a falar de Cristiano Ronaldo enquanto fonte inspiradora. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Montenegro assumiu o compromisso de cumprir um programa de transformações profundas em setores críticos como a saúde, educação, habitação e transportes, afastando o cenário de eleições legislativas antecipadas no horizonte próximo.Apesar de assumir estar ciente de que governa sem maioria absoluta no Parlamento, o chefe do Executivo sublinhou que os próximos três anos e meio serão dedicados à execução das reformas prometidas. Para tal, defendeu uma postura de "humildade democrática" e "capacidade de diálogo", sem abdicar da iniciativa política necessária para colocar Portugal "na linha da frente".As Presidenciais e a "mentalidade Ronaldo"A curto prazo, o calendário político é marcado pelas eleições presidenciais de 18 de janeiro. O líder do PSD Montenegro reafirmou o apoio convicto do partido a Luís Marques Mendes, descrevendo-o como o "candidato mais bem preparado" para o cargo. Contudo, frisou que, encerrado este ato eleitoral, o país deve concentrar-se exclusivamente no crescimento económico e na justiça social.Recorrendo de novo à analogia que tinha utilizado na sua mensagem de Natal, a o primeiro-ministro invocou a "mentalidade de Cristiano Ronaldo" -- unindo o talento ao esforço -- como o caminho para gerar mais riqueza. As promessas de Montenegro foram no sentido de garantir que o esforço dos trabalhadores se traduz em rendimentos mais elevados e, para os pensionistas, assegurar a "sustentabilidade e a valorização das reformas", garantindo uma vida digna.. Balanço positivo de 2025Neste encerrar de ano, Luís Montenegro fez uma retrospetiva otimista de 2025, recordando as vitórias eleitorais que consolidaram a posição do PSD: o triunfo nas legislativas antecipadas de maio e a recuperação de terreno nas autárquicas de outubro, onde o partido retomou a liderança das associações nacionais de municípios e freguesias.Numa nota final de homenagem, evocou figuras históricas do partido como Francisco Sá Carneiro e o recentemente falecido Francisco Pinto Balsemão, apelando à responsabilidade dos militantes para o ano de 2026 que agora começa..Luís Montenegro usa "mentalidade de Cristiano Ronaldo" para vincar reformismo