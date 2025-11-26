Montenegro diz que houve “espírito dialogante e construtivo” com UGT sem se referir à greve

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira, 26 de novembro, que existiu um “espírito positivo, frontal, dialogante e construtivo” na reunião com a UGT, mas sem responder se considera possível evitar a greve geral.“Nem foi abordado o tema com esse ângulo, com essa perspetiva”, afirmou Luís Montenegro, quando questionado pelos jornalistas sobre a reunião desta tarde com a UGT, à saída do congresso da CAP, uma iniciativa em que participou pouco depois de se ter reunido em São Bento com a central sindical.Questionado se a sua presença foi essencial para diminuir a tensão nas negociações entre o Governo e a UGT sobre as alterações à lei laboral, o primeiro-ministro disse ter apenas correspondido ao pedido da central sindical.“A UGT solicitou uma reunião comigo e eu, naturalmente, agendei-a. Foi solicitada a reunião, a reunião foi feita e foi muito importante”, disse.Questionado se existiu na reunião um espírito positivo e frontal - como tinha afirmado momentos antes ser o de outro parceiro social, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) - Montenegro respondeu afirmativamente..UGT mantém greve geral mas saúda "vontade" do Governo em negociar. “Houve um espírito positivo, frontal, dialogante, construtivo e agora vamos aguardar”, disse.Sempre em andamento até ao carro, Montenegro nunca respondeu às perguntas dos jornalistas se considera possível ainda evitar a greve geral convocada por CGTP e UGT para 11 de dezembro..UGT entrega pré-aviso de greve mas mantém disponibilidade para diálogo