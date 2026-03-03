Jorge Marques (Ajuda) e Ricardo Marques (Benfica) são dois dos 12 socialistas que subscreveram a carta aberta a Carlos Moedas.
Jorge Marques (Ajuda) e Ricardo Marques (Benfica) são dois dos 12 socialistas que subscreveram a carta aberta a Carlos Moedas.Paulo Spranger
Política

Moedas quer mais tempo para rever protocolos com juntas de freguesia

Eleitos do PS apresentaram carta aberta a pedir ao presidente da Câmara de Lisboa que ajuste "à realidade presente e futura" transferências por serviços como a recolha de resíduos junto a ecopontos.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Carlos Moedas
Câmara de Lisboa
Ricardo Marques
Descentralização
Partido Socialista
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt