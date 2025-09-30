Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Estrela da direita espanhola veio apoiar o "querido amigo" Carlos Moedas.
Estrela da direita espanhola veio apoiar o "querido amigo" Carlos Moedas.Foto: Paulo Spranger
Política

Moedas abre a campanha com as “ganas” de Ayuso

Presidente da Câmara de Lisboa ouviu a homóloga da Comunidade de Madrid a falar da escolha entre “socialismo e liberdade”. E aproveitou esse mote para renovar ataques à rival socialista.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alexandra Leitão
Carlos Moedas
Câmara de Lisboa
Sebastião Bugalho
Eleições autárquicas de 2025
Isabel Díaz Ayuso
Paulo Portas
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt