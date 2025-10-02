MNE assume falhas na paragem nas Lajes de caças dos EUA para entrega a Israel e vai apurar responsabilidades

O Governo português confirmou esta quinta-feira, 2 de outubro, em comunicado, que no dia 29 de setembro que passaram pela Base das Lajes, nos Açores, três aviões F-35 americanos para serem entregues a Israel, numa operação para a qual não teve informação e, como tal, não deu a respetiva informação."Não tendo nem o ministro nem o seu Gabinete qualquer conhecimento ou informação de tais sobrevoos, como seria suposto atenta a natureza do tema, o ministro determinou imediatamente uma averiguação para saber se tais sobrevoos tinham ocorrido e por que razão não tinham chegado ao seu conhecimento", refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado, que numa primeira fase "nenhuma aeronave israelita ou com destino a Israel tinha sido autorizada".Só que perante o facto de o jornal Expresso ter divulgado vídeos publicados no Youtube, o ministério tutelado por Paulo Rangel determinou "uma segunda averiguação exaustiva". "Nela se determinou que as aeronaves eram americanas e que efetivamente houve comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respectivo), da escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel", admite agora em comunicado.. Ainda assim, garante que não foi violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria, mas admite que "dada a sensibilidade da questão, esta comunicação deveria ter sido reportada ao gabinete do Ministro antes de esgotado o prazo de autorização". O MNE, no mesmo comunicado, assume que houve uma "óbvia uma falha de procedimento, contrária às instruções internas dadas pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros". Neste sentido, o ministério vai proceder a "um apuramento de responsabilidades e modificação de procedimentos de modo a evitar que tais falhas processuais voltem ocorrer, especialmente em processos de autorização tácita".