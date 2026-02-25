Ministro das Finanças está no Hospital de Santa Maria sob observação
Ministro das Finanças está no Hospital de Santa Maria sob observação

Joaquim Miranda Sarmento deu entrada ao início da manhã no Hospital de Santa Maria, tendo realizado exames que "descartaram o cenário de um AVC, mantendo-se em observação por precaução".
Ana Mafalda InácioSusete Henriques
O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu esta quarta-feira, 25 de fevereiro, entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde está em observação. Está a realizar exames de diagnóstico.

De acordo com o que o DN apurou, o responsável da pasta das Finanças deu entrada na unidade hospital ao início da manhã com queixas de indisposição, tendo sido afastada a suspeita inicial de AVC.

Fonte hospitalar disse que às 12h45 o ministro, de 47 anos, ainda estava no hospital e que a indisposição não se deveu a situação neurológica.

A Unidade Local de Saúde de Santa Maria "confirma que o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma indisposição".

Em comunicado, o Santa Maria acrescenta que Miranda Sarmento "realizou exames que descartaram o cenário de um Acidente Vascular Cerebral, mantendo-se em observação por precaução".

