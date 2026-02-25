Ministro das Finanças está no Hospital de Santa Maria sob observação

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu esta quarta-feira, 25 de fevereiro, entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde está em observação. Está a realizar exames de diagnóstico. De acordo com o que o DN apurou, o responsável da pasta das Finanças deu entrada na unidade hospital ao início da manhã com queixas de indisposição, tendo sido afastada a suspeita inicial de AVC. Fonte hospitalar disse que às 12h45 o ministro, de 47 anos, ainda estava no hospital e que a indisposição não se deveu a situação neurológica.A Unidade Local de Saúde de Santa Maria "confirma que o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma indisposição". Em comunicado, o Santa Maria acrescenta que Miranda Sarmento "realizou exames que descartaram o cenário de um Acidente Vascular Cerebral, mantendo-se em observação por precaução".Em atualização