Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes
Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes NUNO VEIGA/LUSA
Política

Ministro da Agricultura defende "gestão inteligente" da água

“Não podemos deixar fugir a água toda para o mar, temos de armazenar para depois a distribuir”, defendeu José Manuel Fernandes, à margem do Conselho de ministros da Agricultura e Pescas da UE.
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O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, defendeu esta segunda-feira, uma “gestão inteligente da água”, que reduza as perdas para o mar através de mais armazenamento.

“Temos que fazer uma gestão inteligente da água com vários objetivos: um objetivo de consumo humano, um objetivo de agricultura, de indústria e de proteção civil”, referiu o responsável, em declarações à margem do Conselho de ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia (UE).

“Não podemos deixar fugir a água toda para o mar, temos de armazenar para depois a distribuir”, acrescentou, referindo ainda que “há um outro investimento anterior a isso tudo, que é o da poupança. Nós temos poupar, mas depois temos que agir se necessário com redes interligadas”.

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