O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes
O ministro da Agricultura, José Manuel FernandesANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Política

Ministro da Agricultura acusa banca de privilegiar quem tem menos risco

A situação, diz o governante, incide sobre empresas agrícolas que sofreram danos acima dos 10 mil euros nas tempestades das últimas semanas e vivem com dificuldades de tesouraria.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ministro da Agricultura acusou esta sexta-feira, 6 de março, a banca de privilegiar, na concessão de crédito, os lesados pelas intempéries que apresentam menos risco, apesar da garantia estatal de 80%, situação inaceitável na sua opinião.

“Há aqui uma coisa que eu oiço e não estou a gostar (…) umas empresas agrícolas têm mais risco [e] o que a banca está a fazer, ainda que tenha uma garantia de 80% do Orçamento do Estado, está a emprestar primeiro a quem tem menos risco”, revelou José Manuel Fernandes.

A situação, esclareceu o governante, incide sobre empresas agrícolas que sofreram danos acima dos 10 mil euros nas tempestades das últimas semanas e que, além dos prejuízos sofridos, vivem com dificuldades de tesouraria.

“Ora, o nosso objetivo é o de ajudar todos e, sobretudo, aqueles que tiveram prejuízos. Isto está a acontecer e teremos de rever e olhar para esta situação”, frisou o governante, numa intervenção hoje no encerramento do 18.º seminário da cooperativa agrícola de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

Ouvido pela agência Lusa à margem da sessão, José Manuel Fernandes deu como exemplo os suinicultores da região de Leiria. “Não estão a ter acesso às linhas de crédito, isso é inaceitável. E ainda que o Governo dê uma garantia de 80%, a banca não os está a apoiar, porque está a considerá-los de maior risco, e está a privilegiar aqueles que têm menor risco. Quando o objetivo que o Governo tem é de apoiar aqueles que mais precisam e que haja urgência na reposição do potencial produtivo”, argumentou.

A situação, esclareceu o governante, incide sobre empresas agrícolas que sofreram danos acima dos 10 mil euros nas tempestades das últimas semanas e que, além dos prejuízos sofridos, vivem com dificuldades de tesouraria.

“É uma injustiça. A garantia que foi dada de 80% deve ser utilizada também para aquelas empresas que têm menos rendimentos, que são as empresas agrícolas, e que não devem ser, no fundo, desprezadas e colocadas no fim, depois de os outros estarem atendidos”, vincou José Manuel Fernandes.

O ministro da Agricultura disse ainda que a atual fase, após as tempestades e cheias das últimas semanas, é a fase da recuperação, que é urgente, notou.

“Há que ter alguma paciência, mas há urgências que são maiores do que outras. A urgência, por exemplo, de ter os canais com água para não se perder esta campanha [de 2026] no que diz respeito ao arroz é superior às outras”, enfatizou José Manuel Fernandes.

Se no caso do Baixo Mondego e da reposição do canal de rega o governante manteve o dia 01 de maio, data anunciada pela Agência Portuguesa do Ambiente, para a obra estar concluída, já no que respeita às infraestruturas detidas pelas associações de regantes, José Manuel Fernandes anunciou a abertura de um concurso, no valor de 20 milhões de euros, na próxima semana, com essa finalidade.

Mau Tempo
Ministro da Agricultura
José Manuel Fernandes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt